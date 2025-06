Fête de la musique – Saint-Macaire 21 juin 2025 16:00

Gironde

Fête de la musique Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, elle célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.

Pour cette année, l’association Ardilla et la municipalité de Saint Macaire s’allient aux associations et aux commerçants macariens, ainsi qu’à tous les bénévoles volontaires pour vous offrir une grande et belle fête de la musique !

7 scènes, plus de 30 groupes, et tout ce qu’il faut pour passer un bon 21 Juin, au cœur d’une cité médiévale emblématique du Sud Gironde !

Buvette et restauration sur place. .

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 24 00 assoardilla@gmail.com

