FETE DE LA MUSIQUE Saint-Mars-de-Coutais
FETE DE LA MUSIQUE Saint-Mars-de-Coutais samedi 20 juin 2026.
Saint-Mars-de-Coutais
FETE DE LA MUSIQUE
PARC DES VERSENNES Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
FETE DE LA MUSIQUE
Scène ouverte, duo musical, pop, rock
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE .
PARC DES VERSENNES Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 50 53 accueil@saintmarsdecoutais.fr
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English :
MUSIC FESTIVAL
L’événement FETE DE LA MUSIQUE Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique