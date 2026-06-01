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FETE DE LA MUSIQUE Saint-Mars-de-Coutais

FETE DE LA MUSIQUE Saint-Mars-de-Coutais samedi 20 juin 2026.

Adresse : PARC DES VERSENNES

Ville : 44680 Saint-Mars-de-Coutais

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Saint-Mars-de-Coutais

FETE DE LA MUSIQUE

PARC DES VERSENNES Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

FETE DE LA MUSIQUE
Scène ouverte, duo musical, pop, rock

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE   .

PARC DES VERSENNES Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 50 53  accueil@saintmarsdecoutais.fr

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MUSIC FESTIVAL

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique