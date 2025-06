Fête de la musique La Guinguette Saint-Martin-des-Lais 21 juin 2025 07:00

Allier

Fête de la musique La Guinguette 45 route de la Grenouille Saint-Martin-des-Lais Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Une soirée pleine d’ambiance et de saveurs !

La Guinguette 45 route de la Grenouille

Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 07 71 39

English :

An evening full of atmosphere and flavours!

German :

Ein stimmungsvoller und geschmackvoller Abend!

Italiano :

Una serata ricca di atmosfera e di sapori!

Espanol :

Una velada llena de ambiente y sabor

L’événement Fête de la musique Saint-Martin-des-Lais a été mis à jour le 2025-06-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région