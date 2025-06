FETE DE LA MUSIQUE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet 21 juin 2025 16:00

Pyrénées-Orientales

FETE DE LA MUSIQUE SAINT PAUL DE FENOUILLET Place du Foyer Rural Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-21 01:30:00

2025-06-21

Le Village célèbre le 21 juin… Fête de la Musique à partir de 16h avec jeux gonflables et jeux en bois.

Bières Locales et Restauration sur place.

16h-19h Karaoké avec l’Association Laissez Nous Chanter

19h-20h30 Concert avec Les Troubadours

20h30-00h DJ TAYMOUN

00H-1H30 DJ PNA

Organisé par la Micro-Brasserie Tot Va Be et la Brasserie les Deux Moi Z’Elles avec le soutien de la Municipalité.

Place du Foyer Rural

Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57

English :

The Village celebrates June 21st… Fête de la Musique from 4pm with inflatable and wooden games.

Local beers and catering on site.

4pm-7pm Karaoke with Association Laissez Nous Chanter

19h-20h30 Concert with Les Troubadours

20h30-00h DJ TAYMOUN

00H-1H30 DJ PNA

Organized by Micro-Brasserie Tot Va Be and Brasserie les Deux Moi Z’Elles with the support of the Municipality.

German :

Das Club-Resort feiert den 21. Juni… Fête de la Musique ab 16 Uhr mit aufblasbaren Spielen und Holzspielen.

Lokale Biere und Verpflegung vor Ort.

16-19 Uhr Karaoke mit dem Verein Laissez Nous Chanter

19-20.30 Uhr Konzert mit Les Troubadours

20.30-00 Uhr DJ TAYMOUN

00.00-1.30 UHR DJ PNA

Organisiert von der Mikro-Brauerei Tot Va Be und der Brasserie les Deux Moi Z’Elles mit Unterstützung der Stadtverwaltung.

Italiano :

Il Villaggio festeggia il 21 giugno… Festa della musica dalle 16.00 con giochi gonfiabili e in legno.

Birre locali e ristorazione in loco.

ore 16.00-19.00 Karaoke con l’Associazione Laissez Nous Chanter

19.00-20.30 Concerto con Les Troubadours

20.30-00.00 DJ TAYMOUN

00H-1H30 DJ PNA

Organizzato da Micro-Brasserie Tot Va Be e Brasserie les Deux Moi Z’Elles con il sostegno del Comune.

Espanol :

El Village celebra el 21 de junio… Festival de música a partir de las 16.00 h con hinchables y juegos de madera.

Cervezas locales y catering in situ.

16.00-19.00 Karaoke con la Asociación Laissez Nous Chanter

19.00-20.30 Concierto de Les Troubadours

20h30-00h00 DJ TAYMOUN

00H-1H30 DJ PNA

Organizado por la Micro-Brasserie Tot Va Be y la Brasserie les Deux Moi Z’Elles con el apoyo del Ayuntamiento.

