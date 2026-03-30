Fête de la musique Saint-Sébastien
Fête de la musique Saint-Sébastien samedi 20 juin 2026.
Fête de la musique
place du champ de foire Saint-Sébastien Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique organisé par le comité des fêtes, différents musiciens et groupes se produiront, scène ouverte à tous en journée, repas le soir .
place du champ de foire Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 67 83
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Pays Dunois
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