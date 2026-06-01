Saint-Valery-en-Caux

Fête de la musique

Place de la chapelle Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique sur la place de la chapelle en soirée avec les Andrews.

Accès libre .

Place de la chapelle Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre