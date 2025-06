Fête de la musique – Sainte-Eulalie-de-Cernon 21 juin 2025 07:00

Aveyron

Fête de la musique 5 place de la fontaine Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez fêter la musique au cœur des remparts de Ste Eulalie, face à la commanderie. Avec la possibilité de restauration sur place ou à emporter.

Au programme :

David, solo accordéon

Comme À La Maison, Duo acoustique de détournements de classiques

Morgan, solo Saxo

Ambiance garanti. Restauration sur place

Soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité !

Ne manquez pas cette occasion de vibrer au rythme de la musique !

Dès 19h, au Bar Plaça .

5 place de la fontaine

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 96 46 placabartabac@gmail.com

English :

Come and celebrate music in the heart of the ramparts of Ste Eulalie, opposite the Commandery. Catering available on site or to take away.

German :

Feiern Sie die Musik im Herzen der Stadtmauern von Ste Eulalie, gegenüber der Kommandantur. Mit der Möglichkeit, vor Ort zu essen oder etwas mitzunehmen.

Italiano :

Venite a festeggiare la musica nel cuore dei bastioni di Ste Eulalie, di fronte alla Commenda. Con la possibilità di mangiare in casa o da asporto.

Espanol :

Venga a celebrar la música en el corazón de las murallas de Ste Eulalie, frente a la Comandancia. Con la posibilidad de comer en casa o para llevar.

