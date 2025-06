Fête de la musique – Place de l’église Sainte-Mère-Église 21 juin 2025 19:00

Concert d’Angélique et Marine (variétés françaises), Sum de Girly’s Duo et DJ Tony.

Place de l’église Carquebut

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie comitedesfetes.carquebut@gmail.com

English : Fête de la musique

Concert by Angélique and Marine (French variety), Sum by Girly’s Duo and DJ Tony.

German :

Konzert von Angélique und Marine (französische Varietäten), Sum de Girly’s Duo und DJ Tony.

Italiano :

Concerto di Angélique et Marine (varietà francese), Sum de Girly’s Duo e DJ Tony.

Espanol :

Concierto de Angélique et Marine (variedad francesa), Sum de Girly’s Duo y DJ Tony.

