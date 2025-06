Fête de la musique Scène ouverte Ecuries Pôle Culturel Lorge Caen 21 juin 2025 16:00

Calvados

Fête de la musique Scène ouverte Ecuries Pôle Culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Chaque 21 juin, la musique s’invite partout ! Sous le slogan Faites de la musique ! , cet événement célèbre tous les styles et invite les musiciens amateurs à jouer dans la rue, pour des concerts gratuits ouverts à tous. L’occasion parfaite de partager son amour pour la musique et de se retrouver pour un moment festif.

Aux Ecuries Lorge, nous organiserons une scène ouverte à tous les projets musicaux, quels que soient leurs niveaux. N’hésitez pas à proposer des concerts de 5 à 30 min, à partir de 16h !

Ecuries Pôle Culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Fête de la musique Scène ouverte

Every June 21, music goes everywhere! Under the slogan « Faites de la musique! », this event celebrates all styles and invites amateur musicians to play in the streets, for free concerts open to all. The perfect opportunity to share your love of music and get together for a festive occasion.

At Ecuries Lorge, we’ll be hosting a stage open to all musical projects, whatever their level. Don’t hesitate to propose concerts lasting from 5 to 30 minutes, starting at 4pm!

German : Fête de la musique Scène ouverte

Jeden 21. Juni ist die Musik überall zu hören! Unter dem Motto « Faites de la musique! » feiert diese Veranstaltung alle Stilrichtungen und lädt Amateurmusiker ein, auf der Straße zu spielen und kostenlose Konzerte für alle zu veranstalten. Die perfekte Gelegenheit, die Liebe zur Musik zu teilen und sich zu einem festlichen Anlass zu treffen.

In den Ecuries Lorge organisieren wir eine offene Bühne für alle musikalischen Projekte, unabhängig von ihrem Niveau. Zögern Sie nicht, Konzerte von 5 bis 30 Minuten Dauer vorzuschlagen, die um 16 Uhr beginnen!

Italiano :

Ogni 21 giugno, la musica va ovunque! Con lo slogan « Faites de la musique! », questo evento celebra tutti gli stili e invita i musicisti dilettanti a suonare per le strade, per concerti gratuiti aperti a tutti. L’occasione perfetta per condividere l’amore per la musica e riunirsi in un’occasione di festa.

A Ecuries Lorge, organizzeremo un palco aperto a tutti i progetti musicali, indipendentemente dal loro livello. Non esitate a proporre concerti da 5 a 30 minuti, a partire dalle 16:00!

Espanol :

Cada 21 de junio, ¡la música llega a todas partes! Bajo el lema « Faites de la musique! », este acontecimiento celebra todos los estilos e invita a músicos aficionados a tocar en la calle, en conciertos gratuitos y abiertos a todos. La ocasión perfecta para compartir el amor por la música y reunirse en un ambiente festivo.

En Ecuries Lorge organizaremos un escenario abierto a todos los proyectos musicales, sea cual sea su nivel. No dude en proponernos conciertos de 5 a 30 minutos de duración, a partir de las 16:00 horas

L’événement Fête de la musique Scène ouverte Caen a été mis à jour le 2025-06-13 par Calvados Attractivité