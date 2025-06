Fête de la musique Scène ouverte & Concert de JOS GATO Bussang 21 juin 2025 21:00

Vosges

Fête de la musique Scène ouverte & Concert de JOS GATO 2 Rue de Larcenaire Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 21:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Fête de la musique dans la grande salle de spectacle « BALLON D’ALSACE » du Village Vacances Azureva. Scène ouverte (inscription au bureau de l’animation ou sur place). Concert de JOS GATO chanson française pop-rock.Tout public

0 .

2 Rue de Larcenaire

Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 83 13 53 87

English :

Fête de la musique in the large « BALLON D?ALSACE » auditorium at Village Vacances Azureva. Open stage (registration at the entertainment office or on site). Concert by JOS GATO: French pop-rock chanson.

German :

Fête de la musique im großen Veranstaltungssaal « BALLON D?ALSACE » des Feriendorfs Azureva. Offene Bühne (Anmeldung im Animationsbüro oder vor Ort). Konzert von JOS GATO: Französischer Pop-Rock-Chanson.

Italiano :

Festival musicale nel grande auditorium « BALLON D’ALSACE » del Villaggio turistico Azureva. Palco aperto (iscrizione presso l’ufficio animazione o sul posto). Concerto di JOS GATO: canzoni pop-rock francesi.

Espanol :

Festival de música en el gran auditorio « BALLON D’ALSACE » de la Ciudad de Vacaciones Azureva. Escenario abierto (inscripción en la oficina de animación o in situ). Concierto de JOS GATO: canciones pop-rock francesas.

L’événement Fête de la musique Scène ouverte & Concert de JOS GATO Bussang a été mis à jour le 2025-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES