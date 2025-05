Fête de la Musique – Scherwiller, 14 juin 2025 17:00, Scherwiller.

Concerts des élèves et des professeurs de l’Ecole de Musique de Scherwiller-Châtenois

Prestation musicale par les élèves et les professeurs de l’Ecole de Musique de Scherwiller-Châtenois. Tous les instruments enseignés à l’Ecole de Musique seront représentés.

Il y aura des prestations individuelles et des groupes.

L’Orchestre des jeunes de l’Ecole de Musique jouera également plusieurs morceaux. 0 .

2 Rue de l’Ecole

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 41 69 67 musique.chatenois.scherwiller@gmail.com

English :

Concerts by students and teachers of the Scherwiller-Châtenois School of Music

German :

Konzerte der Schüler und Lehrer der Ecole de Musique de Scherwiller-Châtenois

Italiano :

Concerti degli studenti e degli insegnanti della Scuola di Musica Scherwiller-Châtenois

Espanol :

Conciertos de alumnos y profesores de la Escuela de Música Scherwiller-Châtenois

