Fête de la musique Schirmeck 21 juin 2025 19:00

Bas-Rhin

Fête de la musique Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

Date(s) :

2025-06-21

En partenariat, la ville de Schirmeck et l’association « Le Repère » organisent la fête de la musique. Pour l’occasion, la Grand’Rue sera fermée et une scène principale sera installée sur la place du Marché. Programme 19h15 Pixel in a box, 20h30 Dandy Beatnik, 22h00 Back Slash

Au menu Burgers (tradis ou végé) et sandwichs américains,Tartes flambées (classique, gratinée ou sucrée aux pommes), Crêpes maison, Merguez, knacks, saucisses blanches et frites. Et 3 buvettes. 0 .

Place du Marché

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 11 75 05 ourychristiane.dessins@orange.fr

