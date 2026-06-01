Fête de la musique Septmoncel les Molunes samedi 20 juin 2026.

Septmoncel les Molunes

Fête de la musique

église de Septmoncel Septmoncel les Molunes Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 18:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Concert réunissant 2 orchestres d’harmonie (Fanfare du Haut-Jura et Union musicale de Longchaumois)

Programme musical varié

Devant l’église (repli à l’intérieur en cas de pluie) .

église de Septmoncel Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 03 51 00 rodolphe.bouton.39@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Septmoncel les Molunes a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE