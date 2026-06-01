Fête de la musique Septmoncel les Molunes
Fête de la musique Septmoncel les Molunes samedi 20 juin 2026.
Septmoncel les Molunes
Fête de la musique
église de Septmoncel Septmoncel les Molunes Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 18:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Concert réunissant 2 orchestres d’harmonie (Fanfare du Haut-Jura et Union musicale de Longchaumois)
Programme musical varié
Devant l’église (repli à l’intérieur en cas de pluie) .
église de Septmoncel Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 03 51 00 rodolphe.bouton.39@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Septmoncel les Molunes a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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