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Fête de la musique Septmoncel les Molunes

Fête de la musique Septmoncel les Molunes

Fête de la musique Septmoncel les Molunes samedi 20 juin 2026.

Adresse : église de Septmoncel

Ville : 39310 Septmoncel les Molunes

Département : Jura

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Septmoncel les Molunes

Fête de la musique

église de Septmoncel Septmoncel les Molunes Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 18:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Concert réunissant 2 orchestres d’harmonie (Fanfare du Haut-Jura et Union musicale de Longchaumois)
Programme musical varié
Devant l’église (repli à l’intérieur en cas de pluie)   .

église de Septmoncel Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 03 51 00  rodolphe.bouton.39@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Septmoncel les Molunes a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

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