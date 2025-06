FÊTE DE LA MUSIQUE Sérignan 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE Allées de la République Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

De la Galine au centre-ville, vibrez au son de tous les styles grâce à une riche programmation musicale concerts en plein air, artistes locaux, groupes variés et ambiance conviviale vous attendent !

Rendez-vous pour une journée rythmée et festive au cœur de Sérignan !

Au programme

10h30 Nolika sur le marché

17h30 Gaël et Lysandre, Salomé sur la Promenade

18h Deux de chœur sur la Promenade

19h Flamenkeria, Place de la Liberté

19h Héléna Costa aux Halles

19h30 Groupe Symphonie sur la Promenade

20h Second Life, Place de la Libération

20h30 Laurent Segui sur la Promenade

21h30 Groupe Flex Family sur la Promenade

Stands, ambiance estivale, et musique non-stop dans toute la ville ! .

Allées de la République

Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90

English :

From La Galine to the city center, enjoy a rich musical program featuring open-air concerts, local artists, a variety of bands and a friendly atmosphere!

German :

Von der Galine bis zum Stadtzentrum vibrieren Sie dank eines reichhaltigen Musikprogramms zu den Klängen aller Stilrichtungen: Freiluftkonzerte, lokale Künstler, verschiedene Gruppen und eine gesellige Atmosphäre erwarten Sie!

Italiano :

Da La Galine al centro città, potrete godere di una vasta gamma di stili musicali grazie a un ricco programma di concerti all’aperto, artisti locali, una varietà di gruppi e un’atmosfera amichevole!

Espanol :

Desde La Galine hasta el centro de la ciudad, podrá disfrutar de un amplio abanico de estilos musicales gracias a un rico programa de conciertos al aire libre, artistas locales, una gran variedad de grupos y un ambiente acogedor

