Fête de la musique Parking derrière la salle des fêtes Sermesse

Sermesse

Fête de la musique

Parking derrière la salle des fêtes 16 Route Nationale Sermesse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Tic-tac tic-tac … Bientôt le mois de juin… et avec lui notre traditionnelle fête de la musique qui aura lieu le samedi 20 juin 2026. Et cette année ce seront Les Baluchards qui animeront la soirée. Ouverture des portes à 19h avec Aude Buche en 1ère partie (pour ceux qui se disent mais c’est qui celle-là ? Eh bien c’est notre petite star locale qui a eu le privilège de participer deux fois à l’émission N’oubliez pas les paroles avec Nagui). Ambiance garantie et c’est toujours gratuit. Régalez-vous avec les pizzas cuites dans notre four à pain ou dégustez de bonnes grillades. Nouveauté 2026 pour la buvette, on accepte la CB. .

Parking derrière la salle des fêtes 16 Route Nationale Sermesse 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 24 36 09 cdfsermesse@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Sermesse a été mis à jour le 2026-06-05 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III