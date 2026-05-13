Servian

FÊTE DE LA MUSIQUE

Servian Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’EIMS, en partenariat avec l’association Cœur en Fête, vous invite à célébrer la musique dans une ambiance conviviale et festive

L’Ecole Intercommunale de Musique de Servian, en partenariat avec l’association Cœur en Fête, vous invite à célébrer la musique dans une ambiance conviviale et festive ! .

Servian Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EIMS, in partnership with the association C?ur en Fête, invites you to celebrate music in a convivial and festive atmosphere

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Servian a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34