FÊTE DE LA MUSIQUE Servian
FÊTE DE LA MUSIQUE Servian dimanche 21 juin 2026.
Servian
FÊTE DE LA MUSIQUE
Servian Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’EIMS, en partenariat avec l’association Cœur en Fête, vous invite à célébrer la musique dans une ambiance conviviale et festive
L’Ecole Intercommunale de Musique de Servian, en partenariat avec l’association Cœur en Fête, vous invite à célébrer la musique dans une ambiance conviviale et festive ! .
Servian Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60
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English :
EIMS, in partnership with the association C?ur en Fête, invites you to celebrate music in a convivial and festive atmosphere
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Servian a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34
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