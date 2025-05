[Fête de la musique] Soirée apéritif et karaoké – Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer, 20 juin 2025 17:30, Dives-sur-Mer.

Calvados

[Fête de la musique] Soirée apéritif et karaoké Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 17:30:00

fin : 2025-06-20 20:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Chanter autour d’un apéritif dinatoire “Tapas”, que demander de plus pour la Fête de la musique ?

Inscription obligatoire.

Chanter autour d’un apéritif dinatoire “Tapas”, que demander de plus pour la Fête de la musique ?

Inscription obligatoire. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

English : [Fête de la musique] Soirée apéritif et karaoké

The Domitys residence is offering a Christmas bingo and aperitif dinner!

Registration required. Lotto only, apéritif dînatoire only or full package, the choice is yours!

German : [Fête de la musique] Soirée apéritif et karaoké

Singen Sie bei einem Tapas-Aperitif, was kann man sich mehr für die Fête de la Musique wünschen?

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Cosa si può chiedere di più per celebrare la Fête de la musique che cantare insieme a un aperitivo a base di tapas?

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

¿Qué más se puede pedir para celebrar la Fiesta de la Música que cantar con un aperitivo de tapas?

Inscripción obligatoria.

L’événement [Fête de la musique] Soirée apéritif et karaoké Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge