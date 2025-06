Fête de la musique Soirée Karaoké/danse Casino des 3 Vallées Samedi 21 juin – Casino des Vallées Brides-les-Bains 21 juin 2025 21:00

Savoie

Fête de la musique Soirée Karaoké/danse Casino des 3 Vallées Samedi 21 juin Casino des Vallées 4 esplanade des Thermes Brides-les-Bains Savoie

Début : 2025-06-21 21:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

À l’occasion de la fête de la musique, venez danser et vivre une expérience inoubliable lors de notre soirée karaoké au prestigieux Casino des Trois Vallées dès 21h !

Casino des Vallées 4 esplanade des Thermes

Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 07

English :

To celebrate the Fête de la Musique, come and dance the night away at our karaoke party at the prestigious Casino des Trois Vallées, starting at 9pm!

German :

Anlässlich der Fête de la Musique können Sie bei unserem Karaoke-Abend im renommierten Casino des Trois Vallées ab 21 Uhr tanzen und ein unvergessliches Erlebnis haben!

Italiano :

Per celebrare la Fête de la Musique, venite a ballare tutta la notte alla nostra serata karaoke presso il prestigioso Casino des Trois Vallées a partire dalle 21:00!

Espanol :

Para celebrar la Fiesta de la Música, venga a bailar toda la noche a nuestro karaoke en el prestigioso Casino des Trois Vallées a partir de las 21:00 h

