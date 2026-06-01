Chartèves

Fête de la musique Soirée Mousse

Chartèves Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une soirée organisée par le comité de fêtes de Chartèves, le vendredi 19 juin 2026 à partir de 19h à la place du clos brion à Chartèves !

Une soirée Mousse avec DJ Paul Bourgeois, une ambiance de folie !

Une restauration réunionnaise et Paella

– Samosas

– Rougail saucisse

– Paella royale

Buvette et assiette de charcuterie

– Bière

– Soft

– Assiette de charcuterie

Une entrée gratuite et accès libre

Venez et amusez-vous bien !

Une soirée organisée par le comité de fêtes de Chartèves, le vendredi 19 juin 2026 à partir de 19h à la place du clos brion à Chartèves !

Une soirée Mousse avec DJ Paul Bourgeois, une ambiance de folie !

Une restauration réunionnaise et Paella

– Samosas

– Rougail saucisse

– Paella royale

Buvette et assiette de charcuterie

– Bière

– Soft

– Assiette de charcuterie

Une entrée gratuite et accès libre

Venez et amusez-vous bien ! .

Chartèves 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 02 10 99 61 comitesdesfetesdecharteves@yahoo.fr

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English :

An event organized by the Chartèves Festival Committee on Friday, June 19, 2026, starting at 7:00 PM at Place du Clos Brion in Chartèves!

A Mousse Party with DJ Paul Bourgeois—a wild atmosphere!

Reunionese cuisine and paella:

– Samosas

– Rougail with sausage

– Royal paella

Beverage stand and charcuterie platter:

– Beer

– Soft drinks

– Charcuterie platter

Free entry and open to all

Come and have a great time!

L’événement Fête de la musique Soirée Mousse Chartèves a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne