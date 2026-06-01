Fête de la musique Soirée Mousse Chartèves
Fête de la musique Soirée Mousse Chartèves vendredi 19 juin 2026.
Chartèves
Fête de la musique Soirée Mousse
Chartèves Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Une soirée organisée par le comité de fêtes de Chartèves, le vendredi 19 juin 2026 à partir de 19h à la place du clos brion à Chartèves !
Une soirée Mousse avec DJ Paul Bourgeois, une ambiance de folie !
Une restauration réunionnaise et Paella
– Samosas
– Rougail saucisse
– Paella royale
Buvette et assiette de charcuterie
– Bière
– Soft
– Assiette de charcuterie
Une entrée gratuite et accès libre
Venez et amusez-vous bien !
Une soirée organisée par le comité de fêtes de Chartèves, le vendredi 19 juin 2026 à partir de 19h à la place du clos brion à Chartèves !
Une soirée Mousse avec DJ Paul Bourgeois, une ambiance de folie !
Une restauration réunionnaise et Paella
– Samosas
– Rougail saucisse
– Paella royale
Buvette et assiette de charcuterie
– Bière
– Soft
– Assiette de charcuterie
Une entrée gratuite et accès libre
Venez et amusez-vous bien ! .
Chartèves 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 02 10 99 61 comitesdesfetesdecharteves@yahoo.fr
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English :
An event organized by the Chartèves Festival Committee on Friday, June 19, 2026, starting at 7:00 PM at Place du Clos Brion in Chartèves!
A Mousse Party with DJ Paul Bourgeois—a wild atmosphere!
Reunionese cuisine and paella:
– Samosas
– Rougail with sausage
– Royal paella
Beverage stand and charcuterie platter:
– Beer
– Soft drinks
– Charcuterie platter
Free entry and open to all
Come and have a great time!
L’événement Fête de la musique Soirée Mousse Chartèves a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne