Fête de la musique Soirée Multidanses Royan Latino Swing – Le Palais Royan 21 juin 2025 19:00

Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

Préparez-vous pour une soirée inoubliable placée sous le signe de la danse et du partage.

Royan Latino Swing vous invite à sa soirée dansante MULTIDANSES, le samedi 24 mai au Palais Royan Événements.

Le Palais 42 Avenue des Congrès

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

Get ready for an unforgettable evening of dancing and sharing.

Royan Latino Swing invites you to its MULTIDANSES dance party on Saturday May 24 at Palais Royan Événements.

German :

Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Abend vor, der ganz im Zeichen des Tanzes und des Teilens steht.

Royan Latino Swing lädt Sie zu seinem Tanzabend MULTIDANSES am Samstag, den 24. Mai im Palais Royan Évents ein.

Italiano :

Preparatevi a una serata indimenticabile di ballo e condivisione.

Royan Latino Swing vi invita alla sua festa di ballo MULTIDANSES sabato 24 maggio al Palais Royan Événements.

Espanol :

Prepárese para una velada inolvidable de baile y convivencia.

Royan Latino Swing le invita a su fiesta de baile MULTIDANSES el sábado 24 de mayo en el Palais Royan Événements.

