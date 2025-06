Fête de la musique soirée Rosé et DJ set au Madrigal Chartres 21 juin 2025 20:30

Eure-et-Loir

Fête de la musique soirée Rosé et DJ set au Madrigal 22 Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 20:30:00

fin : 2025-06-22 01:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Le Madrigal vous invite à une soirée chic et musicale pour démarrer l’été. Ambiance lounge, DJ Set de Simplice, rosé Côtes de Provence à l’honneur et snacking sur place. Un before élégant et festif à ne pas manquer.

Pour lancer l’été dans une ambiance élégante et décontractée, Le Madrigal organise une soirée Before Fête de la Musique chic et festive. De 20h30 à 1h30, profitez du cadre cosy du bar lounge et laissez-vous emporter par le DJ Set de Simplice. À l’honneur côté cave, le rosé Château Saint-Baillon Côtes de Provence, parfait pour accompagner une soirée estivale entre amis ou en amoureux. Snacking disponible sur place pour compléter l’expérience. Une invitation à la détente, au rythme de la musique et des saveurs, dans un lieu emblématique du centre-ville de Chartres. Réservation obligatoire. 30 .

22 Place des Épars

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 15 15

English :

Le Madrigal invites you to a chic, musical evening to kick off the summer. Lounge atmosphere, Simplice DJ set, Côtes de Provence rosé and snacks on the premises. An elegant and festive before-party not to be missed.

German :

Das Madrigal lädt Sie zu einem schicken Abend mit Musik ein, um den Sommer zu beginnen. Lounge-Atmosphäre, DJ-Set von Simplice, Rosé aus der Côtes de Provence und Snacks vor Ort. Eine elegante und festliche Vorspeise, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Italiano :

Le Madrigal vi invita a una serata chic e musicale per inaugurare l’estate. Atmosfera lounge, DJ set di Simplice, rosé Côtes de Provence e spuntini in loco. Una prima festa elegante e festosa da non perdere.

Espanol :

Le Madrigal le invita a una velada chic y musical para dar el pistoletazo de salida al verano. Ambiente lounge, DJ set de Simplice, rosado Côtes de Provence y aperitivos en el local. Una fiesta previa elegante y festiva que no debe perderse.

