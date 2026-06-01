Fête de la musique Soucht
Fête de la musique Soucht dimanche 21 juin 2026.
Soucht
Fête de la musique
1 Place de Gaulle Soucht Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musiqueTout public
20 .
1 Place de Gaulle Soucht 57960 Moselle Grand Est +33 3 72 29 31 38
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English :
Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Soucht a été mis à jour le 2026-06-16 par OT DU PAYS DE BITCHE