Fête de la musique Soucht dimanche 21 juin 2026.

Soucht

Fête de la musique

1 Place de Gaulle Soucht Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musiqueTout public

20 .

1 Place de Gaulle Soucht 57960 Moselle Grand Est +33 3 72 29 31 38

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English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Soucht a été mis à jour le 2026-06-16 par OT DU PAYS DE BITCHE