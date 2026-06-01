Fête de la musique Soulitré
Fête de la musique Soulitré samedi 20 juin 2026.
Soulitré
Fête de la musique
Place de l’église Soulitré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de la Fête de la Musique, le Bar Restaurant Aznavour a le plaisir de vous accueillir pour une grande soirée concert en plein air, organisée en collaboration avec le Comité des Fêtes de Soulitré.
Rendez-vous Place de l’Église pour partager un moment de convivialité autour d’une programmation musicale.
Service Restauration & Bar .
Place de l’église Soulitré 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 6 95 21 43 71
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L’événement Fête de la musique Soulitré a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays Perche Sarthois