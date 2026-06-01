Soulitré

Fête de la musique

Place de l’église Soulitré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête de la Musique, le Bar Restaurant Aznavour a le plaisir de vous accueillir pour une grande soirée concert en plein air, organisée en collaboration avec le Comité des Fêtes de Soulitré.

Rendez-vous Place de l’Église pour partager un moment de convivialité autour d’une programmation musicale.

Service Restauration & Bar .

Place de l’église Soulitré 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 6 95 21 43 71

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English :

L’événement Fête de la musique Soulitré a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays Perche Sarthois