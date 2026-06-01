Coutances

Fête de la musique sound system

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:15:00

fin : 2026-06-20 19:15:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à Coutances, avec un sound system, place Saint-Nicolas !

Avec Roots Phéno, artiste-auteur-compositeur engagé aux influence hip-hop, reggae et dancehall. Originaire du Mali, il propose une musique énergique et porteuse de sens, nourrie par son parcours et ses engagements associatifs. .

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Fête de la musique sound system

L’événement Fête de la musique sound system Coutances a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme