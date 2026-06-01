Fête de la musique Soussans 2026 Soussans Soussans
Fête de la musique Soussans 2026 Soussans Soussans samedi 20 juin 2026.
Soussans
Fête de la musique Soussans 2026
Soussans Place de la Mairie Soussans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La Fête de la Musique 2026 débarque à Soussans !
Et cette année, c’est un moment historique on inaugure la nouvelle Place de la Mairie et la Place de l’Église… en musique, évidemment.
Samedi 20 juin
À partir de 18h30
Place de la Mairie Soussans
Entrée libre Bonne humeur obligatoire
Pour ouvrir cette soirée pleine d’énergie, vous retrouverez Sof&Nico, le duo que vous aviez adoré l’an dernier.
Puis place aux surprises musicales percussions, voix, groupes de Médoc en Notes, et un duo de charme pour clôturer la soirée Les Fous d’la Reine.
Et pour marquer cette inauguration comme il se doit…
Rendez-vous à 23h pour illuminer le ciel de Soussans avec un feu d’artifice qui fera briller toute la commune.
Grillades
Buvette
Musique non-stop
Ambiance de dingue garantie
Venez nombreux célébrer, chanter, danser et partager ce .
Soussans Place de la Mairie Soussans 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 71 50 56 labandeasoussans@gmail.com
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English : Fête de la musique Soussans 2026
L’événement Fête de la musique Soussans 2026 Soussans a été mis à jour le 2026-06-10 par Margaux Médoc Tourisme
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