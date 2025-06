Fête de la musique Spectacle pyrotechnie musicale Place de l’église Marennes-Hiers-Brouage 21 juin 2025 22:45

Charente-Maritime

Fête de la musique Spectacle pyrotechnie musicale Place de l’église Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 22:45:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

Date(s) :

2025-06-21

La mairie de Marennes vous invite à un spectacle de musique et de lumières Astro Diva par la compagnie Elixir.

Spectacle musical de lumière et de feu.

.

Place de l’église Marennes

Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 25 55

English :

Marennes Town Hall invites you to a musical and light show « Astro Diva » by the Elixir company.

A musical show of light and fire.

German :

Das Rathaus von Marennes lädt Sie zu einer Musik- und Lichtshow « Astro Diva » der Firma Elixir ein.

Musikalische Show aus Licht und Feuer.

Italiano :

Il Municipio di Marennes vi invita a uno spettacolo di musica e luci intitolato « Astro Diva » della compagnia Elixir.

Uno spettacolo musicale di luci e fuoco.

Espanol :

El Ayuntamiento de Marennes le invita a un espectáculo de música y luces titulado « Astro Diva », a cargo de la compañía Elixir.

Un espectáculo musical de luz y fuego.

L’événement Fête de la musique Spectacle pyrotechnie musicale Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes