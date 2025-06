Fête de la Musique sur l’Îlot de la Vieille Forme Rochefort 21 juin 2025 19:00

Charente-Maritime

Fête de la Musique sur l’Îlot de la Vieille Forme Port de Plaisance Quai Le Moyne de Sérigny Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, LAmpli, le Clos, Oliver’s Cook et Casa Loti vous invitent à une soirée de partage, de créativité et de convivialité. Au programme rock, pop et musique live.

Port de Plaisance Quai Le Moyne de Sérigny

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com

English : Music festival on the Îlot de la Vieille Forme

To mark the Fête de la Musique, LAmpli, le Clos, Oliver’s Cook and Casa Loti invite you to an evening of sharing, creativity and conviviality. On the programme: rock, pop and live music.

German : Musikfest auf der Insel der Alten Form

Anlässlich der Fête de la Musique laden LAmpli, le Clos, Oliver’s Cook und Casa Loti zu einem Abend des Austauschs, der Kreativität und der Gemütlichkeit ein. Auf dem Programm: Rock, Pop und Live-Musik.

Italiano : Fête de la Musique sur l’Îlot de la Vieille Forme

Per celebrare la Fête de la Musique, LAmpli, le Clos, Oliver’s Cook e Casa Loti vi invitano a una serata di condivisione, creatività e convivialità. In programma: rock, pop e musica dal vivo.

Espanol : Fête de la Musique sur l’Îlot de la Vieille Forme

Para celebrar la Fiesta de la Música, LAmpli, le Clos, Oliver’s Cook y Casa Loti le invitan a una velada de intercambio, creatividad y convivencia. En el programa: rock, pop y música en directo.

