Fête de la Musique Salle des fêtes Terjat
Fête de la Musique Salle des fêtes Terjat vendredi 26 juin 2026.
Terjat
Fête de la Musique
Salle des fêtes 2 Route de la Garenne Terjat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Venez célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale à Terjat !
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Salle des fêtes 2 Route de la Garenne Terjat 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 96 53 48
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English :
Come and celebrate music in a festive and friendly atmosphere at Terjat!
L’événement Fête de la Musique Terjat a été mis à jour le 2026-05-16 par Montluçon Tourisme