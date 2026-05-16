Fête de la Musique Salle des fêtes Terjat

Terjat

Fête de la Musique

Salle des fêtes 2 Route de la Garenne Terjat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale à Terjat !

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Salle des fêtes 2 Route de la Garenne Terjat 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 96 53 48

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English :

Come and celebrate music in a festive and friendly atmosphere at Terjat!

L’événement Fête de la Musique Terjat a été mis à jour le 2026-05-16 par Montluçon Tourisme