Teyran

Fête de la musique

Coeur de village Teyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Des concerts à chaque coin de rue, des styles pour tous les goûts et une ambiance festive du matin jusqu’au soir !

À l’occasion de la Fête de la Musique, Teyran se transforme en scène à ciel ouvert. Tout au long de la journée, les rues et différents lieux de la commune accueilleront une programmation éclectique mêlant amateurs et professionnels, chorales, groupes de rock, musiques actuelles et spectacles itinérants. Une journée festive et conviviale pour célébrer la musique sous toutes ses formes. .

Coeur de village Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 16 19 19

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English :

Concerts on every street corner, styles for all tastes, and a festive atmosphere from morning to evening!

L’événement Fête de la musique Teyran a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup