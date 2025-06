Fête de la Musique Thilouze 21 juin 2025 18:00

Indre-et-Loire

Fête de la Musique Thilouze Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Cette année, retour sur l’espace de Loisirs de la Baronne pour notre Fête de la Musique. Vous pourrez retrouver notre DJ Disco Night et découvrir une jeune chanteuse locale Rosa Black . Rendez-vous le samedi 21 juin.

Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 30 37 47 comiteanimationthilouze@gmail.com

English :

This year, we’re back at the Espace de Loisirs de la Baronne for our Fête de la Musique. You can catch our DJ « Disco Night » and discover a young local singer, « Rosa Black ». See you on Saturday June 21.

German :

Dieses Jahr findet unsere Fête de la Musique wieder auf dem Espace de Loisirs de la Baronne statt. Freuen Sie sich auf unseren DJ « Disco Night » und die junge lokale Sängerin « Rosa Black ». Wir sehen uns am Samstag, den 21. Juni.

Italiano :

Quest’anno, il Centro ricreativo Baronne sarà la sede della nostra Festa della Musica. Potrete ascoltare il nostro DJ « Disco Night » e scoprire una giovane cantante locale, « Rosa Black ». Ci vediamo sabato 21 giugno.

Espanol :

Este año, el Centro de Ocio Baronne será el escenario de nuestra Fête de la Musique. Podrás ver a nuestro DJ « Disco Night » y descubrir a una joven cantante local, « Rosa Black ». Nos vemos el sábado 21 de junio.

