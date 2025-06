Fête de la musique – Tonnerre 21 juin 2025 16:00

Fête de la musique Place Marguerite-de-Bourgogne Tonnerre Yonne

Début : 2025-06-21 16:00:00

2025-06-21

Une soirée musicale exceptionnelle avec Jeunes du conservatoire, Brass Brand, Groupe Musiques actuelles, Le BDE de Créasup, New Blood et le spectacle Live Music Country d’HAMAC. Plus de 7h de concerts non-stop dans une ambiance festive ! Venez vibrer au rythme de styles musicaux variés pour tous les goûts. .

Place Marguerite-de-Bourgogne

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55

