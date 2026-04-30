Tourneville-sur-Mer

Fête de la musique

Lingreville Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête de la musique dans le bourg de Lingreville (Tourneville-sur-Mer). Entrée libre ! .

Lingreville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme