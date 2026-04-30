Fête de la musique Tourneville-sur-Mer
Fête de la musique Tourneville-sur-Mer samedi 13 juin 2026.
Tourneville-sur-Mer
Fête de la musique
Lingreville Tourneville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Fête de la musique dans le bourg de Lingreville (Tourneville-sur-Mer). Entrée libre ! .
Lingreville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme
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