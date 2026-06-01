Fête de la musique Tout Feu Toucans Coutances
Fête de la musique Tout Feu Toucans Coutances samedi 20 juin 2026.
Coutances
Fête de la musique Tout Feu Toucans
Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:15:00
fin : 2026-06-20 20:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique à Coutances, avec la fanfare coutançaise Tout Feu Toucans !
Départ place Saint-Nicolas à 19h15 pour rejoindre le tremplin musical au square de l’Évêché à 20h. Après un passage au festival Jazz sous les pommiers en 2025, les Toucans ne s’arrêtent pas en chemin et continuent à embarquer le public dans un voyage musical à travers les continents, alliant ses instruments étincelants, son énergie et son plumage haut en couleurs pour vous faire danser. .
Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Fête de la musique Tout Feu Toucans
L’événement Fête de la musique Tout Feu Toucans Coutances a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme
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