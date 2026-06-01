Coutances

Fête de la musique Tout Feu Toucans

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:15:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à Coutances, avec la fanfare coutançaise Tout Feu Toucans !

Départ place Saint-Nicolas à 19h15 pour rejoindre le tremplin musical au square de l’Évêché à 20h. Après un passage au festival Jazz sous les pommiers en 2025, les Toucans ne s’arrêtent pas en chemin et continuent à embarquer le public dans un voyage musical à travers les continents, alliant ses instruments étincelants, son énergie et son plumage haut en couleurs pour vous faire danser. .

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Fête de la musique Tout Feu Toucans

L’événement Fête de la musique Tout Feu Toucans Coutances a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme