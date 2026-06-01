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Fête de la musique Treffiagat

Fête de la musique Treffiagat samedi 20 juin 2026.

Adresse : Avenue du Port

Ville : 29730 Treffiagat

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Treffiagat

Fête de la musique

Avenue du Port Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique à la pointe de Léchiagat avec au programme

– 15h Défilé avec Batucalok (départ de l’école)
– 16h spectacle des enfants
– 18h30 Choop N’ Dads (rock)
– 21h Orphée (rock 70’s)

Puis DJ Electro.

Food truck, bar à huîtres, bar à soupe de poissons, kouigns, buvette.

Événement organisé par l’APE de Léchiagat avec la participation de la Mairie.   .

Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 14 47 

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English :

L’événement Fête de la musique Treffiagat a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Destination Pays Bigouden

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