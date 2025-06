Fête de la musique – Tréméven 21 juin 2025 19:00

Finistère

Fête de la musique Espace Louis Le Lann Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Après la kermesse de l’école Yann Fanch Kemener, poursuivez la soirée avec la fête de la musique à Tréméven !!

La municipalité vous propose le samedi 21 juin, à partir de 19h, à l’extérieur de l‘espace Louis Le Lann :

– En première partie, une scène ouverte avec les guitaristes Gilles et Alain, la chanteuse Margaux Vilain et les accordéonistes de Loisirs créatifs.

– En seconde partie, la chanteuse Fanny donnera un concert de variétés anciennes et actuelles.

Buvette et restauration sur place assurées par l’Amicale Laïque et Marie Billig Quimperlé. .

Espace Louis Le Lann

Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 08 02

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la musique Tréméven a été mis à jour le 2025-06-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS