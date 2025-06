Fête de la musique Treteau 21 juin 2025 13:00

Allier

Fête de la musique Plan d’eau Treteau Allier

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-06-21 13:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

Concours de pétanque Début 14h00 (6€ la doublette)

Karaoké en fin de soirée avec barbecue

Organisé par le Comité des fêtes de Treteau

.

Plan d’eau

Treteau 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 17 45 82

English :

Petanque competition Starts at 2pm (6? per double)

Karaoke at the end of the evening with barbecue

Organized by the Comité des fêtes de Treteau

German :

Boule-Wettbewerb Beginn 14:00 Uhr (6? pro Doppelspiel)

Karaoke am Ende des Abends mit Grillparty

Organisiert vom Festkomitee von Treteau

Italiano :

Gara di bocce a partire dalle 14.00 (6? per doppio)

Karaoke a fine serata con barbecue

Organizzato dal Comitato del Festival di Treteau

Espanol :

Competición de petanca A partir de las 14 h (6? por doble)

Karaoke al final de la velada con barbacoa

Organizado por el Comité de Fiestas de Treteau

L’événement Fête de la musique Treteau a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire