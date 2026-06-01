Fête de la Musique Trévières
Fête de la Musique Trévières dimanche 21 juin 2026.
Trévières
Fête de la Musique
Le Bourg Trévières Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la Musique
Fêtez la musique à Trévières Scène ouverte ! .
Le Bourg Trévières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 50 44 secretariat@ville-trevieres.fr
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Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Trévières a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Isigny-Omaha