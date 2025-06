Fête de la Musique – Triguères 21 juin 2025 18:00

Loiret

Fête de la Musique Triguères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Soirée festive à l’occasion de la Fête de la Musique à Triguères !

Après la fête des écoles, qui se tiendra plus tôt

dans l’après-midi, la ville de Triguères et La Petite

Buvette vous propose un concert par l’Alliance

musicale de Triguères à 19h15, puis une

animation par DJ Anna dès 20h. Restauration sur

réservation. .

Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 95 07 86 75

English :

A festive evening for the Fête de la Musique in Triguères!

German :

Festlicher Abend anlässlich der Fête de la Musique in Triguères!

Italiano :

Una serata di festa per celebrare la Fête de la Musique a Triguères!

Espanol :

¡Una velada festiva para celebrar la Fiesta de la Música en Triguères!

L’événement Fête de la Musique Triguères a été mis à jour le 2025-06-11 par OT 3CBO