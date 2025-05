Fête de la musique – Vailly-sur-Aisne, 14 juin 2025 17:00, Vailly-sur-Aisne.

Début : 2025-06-14 17:00:00

Vailly sur Aisne célèbre la musique avec Familles Rurales !

Rendez-vous le Samedi 14 juin 2025 à partir de 17h dans les jardins de la salle culturelle (4 place Bouvines) pour une soirée festive et pleine de bonnes vibrations.

A l’affiche Eleana, N’Ken, Ank’araff, OPA et Dolmen en live pour faire vibrer la scène tout au long de la soirée.

Sur place boissons rafraîchissantes, la cuisine de Didier Deboeuf, des crêpes maison et une ambiance familiale et chaleureuse.

Un moment à ne pas manquer pour partager musique et convivialité en plein air ! .

4 Place Bouvines

Vailly-sur-Aisne 02370 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 54 09 19 contact@famillesruralesvailly.fr

