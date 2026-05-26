Fête de la musique Stade de Foot Vair-sur-Loire
Fête de la musique Stade de Foot Vair-sur-Loire vendredi 5 juin 2026.
Vair-sur-Loire
Fête de la musique
Stade de Foot 292 Rue de l’Hôtel de Ville Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 01:50:00
Date(s) :
2026-06-05
Sortez vos agendas ! Le vendredi 5 juin, on fait vibrer le terrain de foot d’Anetz pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et du son !
Que vous soyez fan de rock, de variété ou juste là pour la bonne ambiance, venez profiter d’un programme riche avec plusieurs groupes en live qui vont mettre le feu à la scène !
Restauration et bar sur place.
Venez nombreux en famille ou entre amis pour célébrer l’arrivée des beaux jours en musique.
Organisée par Festiz. .
Stade de Foot 292 Rue de l’Hôtel de Ville Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 02 23 mairie@vairsurloire.fr
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English :
Get out your diaries! On Friday June 5, we’ll be rocking the Anetz soccer pitch for an evening of fun and sound!
L’événement Fête de la musique Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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