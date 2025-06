Fête de la musique – Val de Louyre et Caudeau 21 juin 2025 19:00

Dordogne

Fête de la musique Le Bourg Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le Comité des Fêtes de Saint-Laurent des Bâtons propose sa première fête de la musique !

Rendez-vous samedi 21 juin à partir de 19 heures.

Restauration sur place

Le Comité des Fêtes de Saint-Laurent des Bâtons propose sa première fête de la musique !

Rendez-vous samedi 21 juin à partir de 19 heures.

Au programme INFUSION, blues, reggae GARAGE TROPICAL France Argentine LES LASCARS DE L’OUEST florilèges de musiques du monde et trad revisitées LAURA RAUCHIER Fado

Restauration sur place .

Le Bourg

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 32 86 93

English : Fête de la musique

The Comité des Fêtes de Saint-Laurent des Bâtons is organising its first music festival!

Join us on Saturday 21 June from 7pm.

Catering on site

German : Fête de la musique

Das Festkomitee von Saint-Laurent des Bâtons bietet sein erstes Musikfest an!

Treffpunkt ist am Samstag, den 21. Juni ab 19 Uhr.

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Saint-Laurent des Bâtons organizza il suo primo festival musicale!

Unitevi a noi sabato 21 giugno dalle 19:00.

Ristorazione sul posto

Espanol : Fête de la musique

El Comité de Fiestas de Saint-Laurent des Bâtons organiza su primer festival de música.

Únase a nosotros el sábado 21 de junio a partir de las 19.00 horas.

Catering in situ

L’événement Fête de la musique Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2025-06-11 par OT de Périgueux