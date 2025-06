Fête de la musique – Val-de-Saâne 21 juin 2025 17:00

Seine-Maritime

Fête de la musique Place Daniel Boucour Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez profiter de la musique sur la place en centre bourg !

Au programme The High Band, Pattern et Sable émouvant suivis d’un mix live de DJ Cyril !

Buvette et restauration sur place.

Place Daniel Boucour

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 30 35

English : Fête de la musique

Come and enjoy the music on the town square!

On the program: The High Band, Pattern and Sable émouvant, followed by a live mix by DJ Cyril!

Refreshments and catering on site.

German :

Genießen Sie die Musik auf dem Platz im Zentrum des Ortes!

Auf dem Programm stehen The High Band, Pattern und Sable émouvant, gefolgt von einem Live-Mix von DJ Cyril!

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Venite a godervi la musica nella piazza del centro!

Il programma prevede The High Band, Pattern e Sable émouvant, seguiti da un mix live del DJ Cyril!

Rinfreschi e cibo in loco.

Espanol :

Ven a disfrutar de la música en la plaza del centro de la ciudad

El programa incluye a The High Band, Pattern y Sable émouvant, seguidos de una mezcla en directo a cargo de DJ Cyril

Refrescos y comida in situ.

L’événement Fête de la musique Val-de-Saâne a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux