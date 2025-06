Fête de la musique – Val d’Oust 22 juin 2025 11:00

Morbihan

Fête de la musique Salle des fêtes de Quily Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 11:00:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Quily perpétue sa belle tradition et vous invite à célébrer la musique dans une ambiance chaleureuse et festive ! Rendez-vous de 11h à 17h pour une journée riche en découvertes musicales.

Au programme une belle diversité de styles allant des chorales à la musique bretonne, en passant par le latino, le pop blues, les percussions, sans oublier une initiation à la capoeira, des performances guitare-chant et une scène ouverte pour tous les talents, petits et grands.

Une petite restauration sera également proposée sur place avec galettes-saucisses, crêpes et buvette.

Cet événement est organisé par l’association Quilymandjaro. .

Salle des fêtes de Quily

Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 93 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la musique Val d’Oust a été mis à jour le 2025-06-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande