FÊTE DE LA MUSIQUE LE VAL CAFÉ Valcabrère
FÊTE DE LA MUSIQUE LE VAL CAFÉ Valcabrère dimanche 21 juin 2026.
Valcabrère
FÊTE DE LA MUSIQUE
LE VAL CAFÉ 4 Lieu-dit La Carrere Valcabrère Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez célébrer la Fête de la musique avec une scène ouverte au Val’ Café l’après-midi et un concert de l’ensemble vocal du Comminges à la Basilique Saint-Just à 18h.
Au Clos d’Artagnan , de14h à 18h 1ère ouverture estivale du Val’Café avec une scène ouverte à tous styles de musique et à tou.tes les musicien.ne.s autour d’un accordéoniste et d’un orgue de barbarie.
18h Concert classique de l’Ensemble vocal du Comminges à la Basilique Saint-Just.
Direction Camille Rhoul, piano/orgue Gérard Seel. 40 choristes alliant des chœurs d’opéra aux grandes œuvres profanes. .
LE VAL CAFÉ 4 Lieu-dit La Carrere Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie claudine.gerland@gmail.com
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English :
Come and celebrate the Fête de la musique with an open stage at Val’ Café in the afternoon and a concert by the Comminges vocal ensemble at the Basilique Saint-Just at 6pm.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Valcabrère a été mis à jour le 2026-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE