Fête de la musique Le Relais de la Forêt Valigny
Fête de la musique Le Relais de la Forêt Valigny samedi 20 juin 2026.
Valigny
Fête de la musique
Le Relais de la Forêt 9 Place de l’église Valigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique avec le groupe The Big Tang Theory en concert, proposant des reprises rock des années 60-70. Restauration sur place à partir de 18h30.
.
Le Relais de la Forêt 9 Place de l’église Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 79 17 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music Festival featuring a live performance by the band The Big Tang Theory, playing rock covers from the ’60s and ’70s. Food will be available on site starting at 6:30 p.m.
L’événement Fête de la musique Valigny a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme