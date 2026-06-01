Fête de la musique Le Relais de la Forêt Valigny samedi 20 juin 2026.

Valigny

Fête de la musique

Le Relais de la Forêt 9 Place de l’église Valigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique avec le groupe The Big Tang Theory en concert, proposant des reprises rock des années 60-70. Restauration sur place à partir de 18h30.

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Le Relais de la Forêt 9 Place de l’église Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 79 17 01

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English :

Music Festival featuring a live performance by the band The Big Tang Theory, playing rock covers from the ’60s and ’70s. Food will be available on site starting at 6:30 p.m.

L’événement Fête de la musique Valigny a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme