Fête de la musique Vallères 21 juin 2025

Indre-et-Loire

Fête de la musique Vallères Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : 2025-06-21

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Alerte Poulet Basquaise !

Le 21 juin, pour la Fête de la Musique, y’aura du son, du bon, et… du poulet basquaise qui met le feu aux papilles ️

Mais attention ! Le poulet, c’est pas comme la musique ça ne s’improvise pas !

Alors si tu veux ton assiette bien garnie et ton ventre heureux le soir venu, réserve avant le mercredi 18 juin !

Après cette date, même un solo de saxophone ne pourra pas te sauver…

Réservation obligatoire au 09 64 12 06 79, poulet irrésistible, ambiance inoubliable.

Allez, hop hop hop, on réserve et on prépare ses oreilles (et son estomac) ! .

Vallères 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 16 46 24 cdfvalleres@outlook.fr

English :

?? Chicken Basquaise Alert!

On June 21, for the Fête de la Musique, there will be sound, good food, and? basquaise chicken to set your taste buds on fire ????

German :

?? Baskisches Hähnchen-Alarm!?

Am 21. Juni, zur Fête de la Musique, gibt es Musik, gute Musik und? baskisches Hühnchen, das die Geschmacksnerven in Brand setzt ????

Italiano :

?? Allarme pollo basco!

Il 21 giugno, in occasione della Fête de la Musique, ci sarà buona musica, buon cibo e pollo basco per infiammare le vostre papille gustative ????

Espanol :

?? ¡Alerta pollo a la vasca!

El 21 de junio, con motivo de la Fête de la Musique, habrá buena música, buena comida y… pollo a la vasca para encender las papilas ????

L’événement Fête de la musique Vallères a été mis à jour le 2025-06-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme