Fete de la Musique Valley Bio – Restigné 21 juin 2025 20:00

Indre-et-Loire

Fete de la Musique Valley Bio 21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Vous aviez mis le feu lors de la 1ère édition, nous sommes de retour pour fêter la musique ensemble une seconde fois !

Au programme :

DJ Set 100% vinyles par Jeff Sharel

DJ Set signé Harvest, notre duo 100% Bourgueillois !

des sons pour tous les goûts !

une ambiance de folie !

Vous aviez mis le feu lors de la 1ère édition, nous sommes de retour pour fêter la musique ensemble une seconde fois !

Au programme :

DJ Set 100% vinyles par Jeff Sharel

DJ Set signé Harvest, notre duo 100% Bourgueillois !

des sons pour tous les goûts !

une ambiance de folie !

Planches apéritives, bières et verres de vin garanties ! .

21 Lieu-dit La Grande Rue

Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80

English :

You set the stage on fire at the 1st edition, and now we’re back to celebrate music together for a second time!

On the program:

100% vinyl DJ Set by Jeff Sharel

DJ Set by Harvest, our 100% Bourgueillois duo!

sounds for all tastes!

a crazy atmosphere!

German :

Ihr habt bei der 1. Ausgabe Feuer gemacht, wir sind wieder da, um die Musik ein zweites Mal gemeinsam zu feiern!

Auf dem Programm stehen:

DJ Set 100% Vinyl von Jeff Sharel!

DJ-Set von Harvest, unserem Duo aus 100% Bourgueillois!

klänge für jeden Geschmack!

eine tolle Atmosphäre!

Italiano :

Avete infiammato il palcoscenico della prima edizione e ora torniamo per celebrare la musica insieme per la seconda volta!

In programma:

DJ set 100% vinile di Jeff Sharel

DJ Set di Harvest, il nostro duo 100% Bourgueillois!

suoni per tutti i gusti!

un’atmosfera pazzesca!

Espanol :

La primera edición fue un éxito y ahora volvemos para celebrar juntos la música por segunda vez

En el programa:

DJ Set 100% vinilo de Jeff Sharel

DJ Set de Harvest, nuestro dúo 100% Bourgueillois

¡Sonidos para todos los gustos!

¡un ambiente de locura!

L’événement Fete de la Musique Valley Bio Restigné a été mis à jour le 2025-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE