Fête de la musique – Place Verdun Vic-en-Bigorre 21 juin 2025 18:00

Hautes-Pyrénées

Fête de la musique Place Verdun Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez faire le plein de musique à Vic et laissez vous entrainer tout au long de la soirée par différents rythmes !

Au programme sur la Place de Verdun :

18h 18h45 Chorale de l’Indépendante

18h45 19h30 Démo & initiation country

19h30 20h30 Chorale du Club Regain

21h DJ Icare pour faire vibrer la soirée !

Et en parallèle à 20h :

Bal country à l’Espace Claude Miqueu

Restauration & buvette sur place.

Entrée libre Ambiance garantie !

Vic chante et bouge ! Venez nombreux célébrer la musique dans une ambiance conviviale et festive !

.

Place Verdun Espace Claude Miqueu

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 68 68 mairie@vic-bigorre.fr

English :

Come and enjoy the music in Vic and let yourself be carried away by the different rhythms all evening long!

On the program on Place de Verdun :

? 18h 18h45: Indépendante choir

? 6.45pm 7.30pm: Country music demo & initiation

? 7.30pm 8.30pm: Club Regain choir

? 9pm: DJ Icare to rock the party!

And at 8pm :

? Country ball at Espace Claude Miqueu

? Catering & refreshments on site.

? Free admission ? Atmosphere guaranteed!

Vic sings and moves! Come and celebrate music in a friendly, festive atmosphere!

German :

Tanken Sie Musik in Vic und lassen Sie sich den ganzen Abend von verschiedenen Rhythmen mitreißen!

Das Programm auf dem Place de Verdun :

? 18.00 18.45 Uhr: Chorale de l’Indépendante (Chor der Unabhängigen)

? 18.45 19.30 Uhr: Country-Demo und Einführung in den Country-Stil

? 19.30 20.30 Uhr: Chor des Clubs Regain

? 21 Uhr: DJ Icare, um den Abend zum Beben zu bringen!

Und parallel dazu um 20 Uhr :

? Country-Ball im Espace Claude Miqueu

? Essen und Trinken vor Ort.

? Eintritt frei ? Stimmung garantiert!

Vic singt und bewegt sich! Kommen Sie zahlreich, um die Musik in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre zu feiern!

Italiano :

Venite a fare il pieno di musica a Vic e lasciatevi trasportare dai diversi ritmi per tutta la sera!

In programma in Place de Verdun:

18.00 18.45: Coro Indépendante

18.45 19.30: dimostrazione e introduzione alla musica country

19.30 20.30: Coro Club Regain

ore 21.00: DJ Icare per dare il via alla festa!

E alle 20.00:

? Ballo country all’Espace Claude Miqueu

? Catering e rinfreschi sul posto.

? Ingresso gratuito ? Atmosfera garantita!

Vic canta e si muove! Venite a festeggiare la musica in un’atmosfera amichevole e festosa!

Espanol :

Ven a llenarte de música en Vic y déjate llevar por los diferentes ritmos durante toda la velada

Programa en la Place de Verdun:

? 18.00 h 18.45 h: Coro independiente

? 18.45 h 19.30 h: Demostración e iniciación a la música country

? 19.30 h 20.30 h: Coro del Club Regain

? 21:00 h: DJ Icare para animar la fiesta

Y a las 20h :

? Baile country en el Espace Claude Miqueu

? Catering y refrescos in situ.

? Entrada gratuita ? Ambiente garantizado

¡Vic canta y se mueve! Ven a celebrar la música en un ambiente agradable y festivo

L’événement Fête de la musique Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-06-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65