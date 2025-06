Fête de la musique – Vignot 20 juin 2025 00:00

Fête de la musique Place Charles de Gaulle Vignot Meuse

Gratuit

Vendredi 2025-06-20 00:00:00

2025-06-21 00:30:00

2025-06-20

2025-06-21

Fête de la musique le Vendredi 20 Juin à la place Charles de Gaulle.

Plusieurs animations au programme.

Venez nombreux.Tout public

Place Charles de Gaulle

Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 12 90

English :

Fête de la musique on Friday June 20 at Place Charles de Gaulle.

Several events on the program.

We look forward to seeing you there.

German :

Fête de la musique am Freitag, den 20. Juni auf dem Place Charles de Gaulle.

Mehrere Animationen auf dem Programm.

Kommen Sie zahlreich.

Italiano :

Festa della musica venerdì 20 giugno a Place Charles de Gaulle.

Numerosi gli eventi in programma.

Non vediamo l’ora di vedervi lì.

Espanol :

Fiesta de la música el viernes 20 de junio en la plaza Charles de Gaulle.

Varios actos en el programa.

Esperamos verle allí.

L’événement Fête de la musique Vignot a été mis à jour le 2025-06-13 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS