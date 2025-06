FÊTE DE LA MUSIQUE VILLE DE MONTPELLIER – Montpellier 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE VILLE DE MONTPELLIER Place Giral Montpellier Hérault

Découvrez la programmation officielle de la ville de Montpellier pour la Fête de la musique !

► Scène principale Promenade du Peyrou

Les lauréats du Labo Artistique

Ce dispositif municipal proposé par la Maison pour tous Léo Lagrange accompagne pendant plusieurs mois trois jeunes groupes ou artistes de la Métropole sélectionnés par un jury composé de professionnels. Venez les découvrir les lauréats de cette année Nina Béard, Kop et Captain Milo !

Nina Bérard

Pop / Chanson française

17h30

Nina Bérard jeune artiste Montpelliéraine, est une autrice, compositrice et interprète aux influences multiples. Elle s’accompagne de sa guitare et de son Looper pour construire des musiques en live au service de ses textes personnels et universels. Depuis toute petite j’ai n’ai qu’une chose dans la tête, les lumières d’un concert et des milliers de gens ensemble.

Kop

Pop urbaine

18h15

Artiste aux multiples facettes, Kop est un auteur-compositeur-interprète et musicien montpelliérain. Il commence par la musique classique avant de se former au jazz et aux

musiques actuelles. À travers son EP aux influences urbaines et pop, il partage avec son public ses doutes, ses rêves et ses espoirs.

Captain Milo

Hip-hop

19h00

Armé de sa plume incisive, Captain Milo explore des thèmes rarement abordés comme l’éco-anxiété, les masculinités ou le racisme ordinaire, en mêlant théâtralité et absurde. Rappeur et producteur, il passe de la Trap à la boom bap sans jamais s’attacher à la notion de genre, privilégiant toujours l’émotion et l’histoire. Entre la poésie d’Oxmo Puccino, l’humour décalé de Fab Caro et les dystopies de Black Mirror, il offre une expérience musicale immersive, où réflexion et second degré s’entrelacent avec brio.

El Calife

Électro nomade

Interplateaux 19h30 21h00 23h00

Depuis presque dix ans, El Calife c’est un ensemble de délicieuses glissades électro-orientales. El Calife est LA création habituée des dancefloors. C’est un son aux influences méditerranéennes, des rives du Maghreb aux plaines de l’Inde, des Balkans aux fjords scandinaves. El Calife réunit l’Orient et l’Occident, les musiques traditionnelles et l’électro, pour des lives toujours festifs et dansants.

The Dramatix

Funk / Groove / Rock

19h45

THE DRAMATIX ! un savant mélange FUNK JAZZ HIP HOP DISCO GROOVE… de compositions originales ! 8 Dramatix survoltés dans un show super funky ! Un dancefloor enflammé, une explosion de paillettes, des surprises et curiosités, le public conquis par ce concert ovni ! THE DRAMATIX enflamment la scène, portés par la voix puissante de Bett Betty, ancrée dans le rhythm n’blues, la soul, le gospel et le rock n’roll. THE DRAMATIX arrivent avec leurs mélodies qui collent à la tête, leurs riffs de cuivres et solos délirants, propulsés par une section rythmique explosive. Car THE DRAMATIX c’est bien sûr un groove, inspiré par le funk et le jazz, une énergie intense et dansante propulsée par le duo basse-batterie. THE DRAMATIX c’est un univers délirant et théâtral et l’énergie festive de 8 dramatix déchaînés !

Delgres

Blues / Rock / Garage

21h30

Après avoir embrassé les mémoires et les luttes passées sur ses deux premiers albums, Delgres présente Promis le ciel , résolument ancré dans le présent !

Delgres est avant tout une aventure intime, un voyage intérieur où la musique devient le véhicule imaginaire d’un vécu personnel, d’une histoire familiale. Et plus largement, du destin d’une partie du monde marquée par le déracinement et la difficile conquête d’une identité. La musique fascinante qu’ils produisent est celle est d’un power trio unique, proche aussi des univers des Black Keys et de Hanni El Khatib, entre rock sous hypnose, soul tellurique et garage abrasif.

Bonjour

Rock

23h30

Collectif Franco-Américain crée en 2024, BONJOUR est un supergroupe, versatile, libre, et affranchi des genres. Leur musique s’articule autour d’une section rythmique totalement organique et groovy, les guitares sont sous tension perpétuelle, appuyées par des boites à rythmes et synthétiseurs donnant à ce combo rock’n roll la pertinence et l’originalité qui l’inscrit dans son époque. Les textes en Français, sarcastiques, décalés, souvent spoken-word sont incarnés par plusieurs voix du groupe, ils racontent, dans l’illusion et non sans humour, l’absurdité de la vie. Le line-up original de Bonjour est une expérience live, sur scène les musiciens échangent leur rôle, expérimentent, surprennent…

► Déambulation festive dans l’Écusson

Grand Tabazù Procession

Rendez-vous Place de la Canourgue à 16h30

Stations Place de la Canourge, Place du Marché aux Fleurs, Place Notre-Dame-des-Tables, parvis du musée Fabre et kiosque Bosc

Durée env. 1h15

Le plus long jour de l’année, Montpellier s’embrase grâce à une création inédite signée Grand Tabazù, fruit d’une résidence à la Maison des Chœurs et dans les ruelles de la ville. Avec Procession, ce collectif hors normes, composé de La Cie Impérial et de Mazalda, transforme l’écusson et le Kiosque Bosc en une grande fête. Ce carnaval explosif s’impose comme une déclaration d’amour à la déambulation collective, creusant un sillon nouveau dans les méandres du centre-ville, où chaque note et chaque pas réécrivent le rapport au concert. Dans ce format gigantesque et audacieux, le groove et les improvisations de ces 11 musiciens, transformeront les places et rues en un terrain de jeu collectif. La déambulation s’inscrit dans une dynamique d’urbanisme culturel, de réappropriation de l’espace public par la joie et le partage de la musique. L’ensemble de l’opération délire sur l’idée de subvertir l’ordinaire, offrant un cocktail festif et libérateur. L’engagement esthétique et politique se conjugue ici pour ensemble bousculer le quotidien, faisant de Procession non seulement un événement musical, mais également un acte de transformation collective. Emma Lamadji et son chœur comme la Full Fanfare dirigée par Pierrick Mastras seront aussi de la partie !…

► Scène Kiosque Bosc

Inauguration du Kiosque Bosc

18h00

Entièrement restauré dans le cadre du projet de rénovation et d’embellissement de l’esplanade Charles de Gaulle, le kiosque Bosc labellisé Architecture Contemporaine Remarquable sera inauguré à l’occasion de la Fête de la musique dans l’esprit de sa conception d’origine, telle que voulue par Auguste Bosc, compositeur montpelliérain et l’architecte Élie-Marcel Bernard.

Henri Perez et la chorale du Club de l’Âge d’Or Jeanne Galzy et de la Maison Pour Tous Frida Kahlo

Chant choral

Henri Perez et la chorale du Club de l’Âge d’Or Jeanne Galzy et de la Maison Pour Tous Frida Kahlo inaugureront le kiosque Bosc avec des grands classiques de la chanson française.

Chœur des élèves de la Cité des arts

Chant choral

19h30

Chœur des classes à horaires aménagés CM1 et CM2 de la cité des arts (filières voix et instruments). Extraits de L’atelier du nouveau monde de Julien Joubert et Gaël Lépingle.

Une plongée dans l’art et l’histoire de la Renaissance avec humour et émotion.

Mastar

Jazz

20h30

Mastar secoue le paysage du jazz avec une audace décomplexée. Autour d’un instrument gargantuesque unique, le Sulliphone, imaginé par Tim Sullivan et Pierrick Mastras, le groupe réinvente la tradition en alliant la grâce du saxophone à la profondeur de l’hélicon. Le concert, à la fois intimiste et dansant, propose un trip sensoriel où l’improvisation côtoie des rythmes mondiaux percutants. Le sextet, épaulé par un collectif anticonformiste, délivre une énergie brute et inventive qui bouscule les codes établis. L’influence londonienne se mêle aux pulsations africaines et aux rythmes urbains. Pour les amateurs de jazz contemporain et les esprits en quête de sensations nouvelles.

21h45 Grand Tabazù

Le Grand Tabazù, superfanfare de l’espace née de l’accrétion de onze musiciens-créateurs et improvisateurs de haut vol, signe sur Airfono son 1er album Bazaàr débordant de vitalité et de chaleur. Ses grooves irrésistibles nous invitent à un carnaval frénétique au cœur des musiques tropicales urbaines.

► Maison des Chœurs

19:00 Accroche chœur

Laisser emporter par des chants traditionnels aux paysages musicaux tantôt caressants, nostalgiques, spirituels ou encore remplis d’espoir. Voyager ensuite vers l’Espagne et l’Amérique latine tout en traversant les époques depuis la renaissance avec le célèbre Tomás Luis de Victoria jusqu’à notre époque actuelle à travers la musique de Martin Palmeri !

19:50 Du Vent Dans les Voix

L’ensemble vocal du Vent dans les Voix, dirigé par Anne-Sophie Michaud, fête cette année ses dix ans. A cette occasion, il est heureux de vous présenter des polyphonies d’Europe, profanes puis sacrées, du XVI è au XXè: (œuvres de Vechi, Marenzio, Gastoldi, Vila, Delibes, Mozart, Fauré, a capella ou accompagnées au piano par Lawrence Cazes.)

20:40 GN/AS GOSPEL

GN/AS gospel est un chœur de Gospel fondé par Fred Lewin en 1997. Son répertoire allie compositions du chef de chœur et classiques du genre, dans une joie, une ferveur et une énergie communicatives. Avec GN/AS GOSPEL, la reLOVution est en marche!

21:30 Sunny Chorus

Sunny Chorus est la chorale de l’association Chemin des cimes, association sportive et culturelle rassemblant plus de 800 personnes LGBT+ et alliés à Montpellier.

Chacun de leurs concerts est l’occasion de défendre les valeurs d’inclusion de diversité et de bienveillance dans un esprit de fête et de partage autour d’un répertoire pop, fun & variétés. Feel Sunny, Be happy !

► Cité des Arts

Journée des orchestres à la Cité des Arts Une célébration musicale ouverte à tous !

La Cité des Arts de Montpellier vous invite à une journée exceptionnelle dédiée aux orchestres symphoniques et d’harmonie du Conservatoire à Rayonnement Régional. Venez découvrir la richesse et l’énergie de nos jeunes talents lors de 6 concerts gratuits tout au long de la journée !

Le matin, place aux orchestres symphoniques sous la direction de Franck Fontcouberte :

• 10h00 OS1A et OS1B deux ensembles de premier cycle.

• 11h00 OS2A ensemble de deuxième cycle.

• 12h00 OS2B ensemble de deuxième cycle.

L’après-midi, cap sur les orchestres d’harmonie sous la direction de Lionel Giroud et Olivier Vaissette :

• 15h00 OH1A et OH1B les vents et percussions, deux ensembles de premier cycle.

• 16h00 OH2A ensemble de deuxième cycle.

• 17h00 OH2B ensemble de deuxième cycle

Ces concerts sont l’occasion de valoriser le travail des élèves et de leurs professeurs, tout en offrant au public une immersion dans l’univers orchestral pédagogique du Conservatoire.

Lieu Auditorium de la Cité des Arts 13 rue du Professeur Grasset.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

► Maisons pour Tous

De 14h à 21h

Fête de la musique

Parc de la guirlande

Concert et animations ludiques et festives en plein air pour petits et grands

Restauration possible sur place

Tout public

Renseignements 04 67 47 31 74

Entrée libre

Maison pour tous Albertine Sarrazin Quartier Montpellier Centre Figuerolles 43, rue Tour Gayraud Parc de la Guirlande

À 20h30

Fête de la musique

Venez profiter de la soirée aux sons de la Dakka Marrakchia entre influences arabes, berbères et africaines.

Maison pour tous Louis Feuillade Quartier Mosson 418, Le grand Mail

De 20h30 à 23h

Les Chœurs en concert

Avec l’association Voix à tous les étages

· À 20H30 Mélodic (style varié, chansons du monde, chansons françaises…

· À 21H15 Sweeties (répertoire jazz, swing américain, de chansons françaises jazzy, de jazz italien et de rythmes latino…)

· À 22H Pop pop pop (répertoire composé de musique pop des années 1980 à aujourd’hui…)

Tout public

Renseignements 07 81 16 38 80

Entrée libre, sur réservation au 07 81 16 38 80

Maison pour tous L’Escoutaïre Quartier Prés d’Arènes St Martin 67, rue des Razeteurs .

Place Giral

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Discover Montpellier’s official program for the Fête de la musique!

German :

Entdecken Sie das offizielle Programm der Stadt Montpellier für die Fête de la Musique!

Italiano :

Scoprite il programma ufficiale della Fête de la musique di Montpellier!

Espanol :

Descubra el programa oficial de la Fiesta de la Música de Montpellier

